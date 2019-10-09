'Trump Suriye'den çekilme kararını yeniden düşünüyor'
Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını tekrar değerlendirmeye alabileceğini gözlemlediğini belirtti
DÜNYA 08.10.2019, 23:39
POLİTİCO muhabiri Sarah Ferris'e konuşan Cassidy, "Anladığım kadarıyla Trump Suriye'den çekilme konusunu yeniden düşünüyor. Bence Kürtleri terk etmemeliyiz" dedi.
NTV'nin Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, TSİ 22.30'da Trump yönetiminin ABD Kongresi'ne Suriye politikası hakkında 'gizli' bir toplantı ile bilgilendirme yapacağını bildirmişti.
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