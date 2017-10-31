Trump 'sınırsız savaş' izni talebi

ABD Savunma Bakanı James Mattis, 2001 yılından sonra yürürlüğe giren ve coğrafi kısıtlamaları içeren Askeri Kuvvet Kullanma Yetkisi (AUMF) düzenlemesinin değiştirilmesini talep etti.
Mattis, ABD Senatosu önünde yaptığı konuşmada "Savaş temel olarak tahmin edilemez. Değişen bir düşmana karşı yürütülen çatışmada sabit bir zaman çizelgesi koyamayız" ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise yaptığı konuşmada, ABD'nin düzenleyeceği harekatlara yönelik yeni düzenlemede zaman ve coğrafi sınırlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.
Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'a Kongre tarafından Kuzey Kore'ye saldırılma yetkisi verilmediğini ancak ABD Anayası'nda yer alan madde nedeniyle ABD vatandaşlarının ve ulusal çıkarların tehdit altında olduğu bir anda Trump'ın saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.