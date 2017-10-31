Trump 'sınırsız savaş' izni talebi

ABD Savunma Bakanı James Mattis, 2001 yılından sonra yürürlüğe giren ve coğrafi kısıtlamaları içeren Askeri Kuvvet Kullanma Yetkisi (AUMF) düzenlemesinin değiştirilmesini talep etti.

Mattis, ABD Senatosu önünde yaptığı konuşmada "Savaş temel olarak tahmin edilemez. Değişen bir düşmana karşı yürütülen çatışmada sabit bir zaman çizelgesi koyamayız" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise yaptığı konuşmada, ABD'nin düzenleyeceği harekatlara yönelik yeni düzenlemede zaman ve coğrafi sınırlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'a Kongre tarafından Kuzey Kore'ye saldırılma yetkisi verilmediğini ancak ABD Anayası'nda yer alan madde nedeniyle ABD vatandaşlarının ve ulusal çıkarların tehdit altında olduğu bir anda Trump'ın saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti.