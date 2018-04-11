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Trump savaş ilan etti, dolar ve euro tarihi rekor kırdı

ABD Başkanı Trump, "Rusya hazır ol, füzeler geliyor" dedi. Bu mesaj sonrasında dolar bir anda 4,19 liranın üzerine çıktı. Euro kuru da 5,18 lira seiyesinden alıcı buluyor

Trump savaş ilan etti, dolar ve euro tarihi rekor kırdı

ABD Başkanı Trump, "Rusya hazır ol, füzeler geliyor" dedi. Bu mesaj sonrasında dolar bir anda 4,19 liranın üzerine çıktı. Euro kuru da 5,18 lira seiyesinden alıcı buluyor

11 Nisan 2018 Çarşamba 15:46
Trump savaş ilan etti, dolar ve euro tarihi rekor kırdı
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 ABD Başkanı Trump'ın " Rusya'yı hazırlayın, çünkü füzeler Suriye'ye gidecek" mesajı sonrası döviz piyasasında kurlar yeniden rekor seviyelere yükseldi. Dolar kuru 4,19 TL ile tarihi rekorunu kırarken, Euro kuru 5,1796 TL, Sterlin/TL ise 5.9212 TL ile yeni zirvesini gördü.

DOLAR/EURO DEĞERİ 1,23 SEVİYESİNDE

Dolar endeksi 89.22 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1.2372 seviyesinde. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 14.47 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise 13.38 seviyesinde bulunuyor.

BORSADA KAYIP YÜZDE 3'Ü AŞTI

Trump'ın açıklamalarının ardından Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 3'ü aştı. BIST 100 endeksi şu dakikalarda 107 bin 572 puan seviyesinde işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpRusya
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