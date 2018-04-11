Trump savaş ilan etti, dolar ve euro tarihi rekor kırdı

Trump'ın açıklamalarının ardından Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 3'ü aştı. BIST 100 endeksi şu dakikalarda 107 bin 572 puan seviyesinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Trump 'ın " Rusya 'yı hazırlayın, çünkü füzeler Suriye'ye gidecek" mesajı sonrası döviz piyasasında kurlar yeniden rekor seviyelere yükseldi. Dolar kuru 4,19 TL ile tarihi rekorunu kırarken, Euro kuru 5,1796 TL, Sterlin/TL ise 5.9212 TL ile yeni zirvesini gördü.

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