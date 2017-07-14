Trump Paris'te hava ulaşımını felce uğrattı

Trump'un Paris'e gelişi nedeniyle dün de ünlü Eyfel Kulesi ve Notre Dame Kilisesi kapılarını ziyaretçilere kapatmıştı.

Fransa'da yaz sezonun başlamasıyla başkentten ayrılan Parislilerin akın ettiği Orly Havaalanı'ndaki gecikmeler 4 saate kadar ulaştı.

BFM televizyon kanalı, Donald Trump için alınan ilave güvenlik önlemleri yüzünden uçak seferlerinde uzun süre gecikmeler yaşandığını ve bu durumun yolcuları kızdırdığını duyurdu.

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