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Trump onlara karşı çok katı!

ABD'de başkan seçilen Donald Trump, yeni kurulan Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi'nin başına geçmesi için Çin ile ticarette katı bir tutum sergilenmesini savunan ekonomist Peter Navarro'yu atadı

Trump onlara karşı çok katı!

ABD'de başkan seçilen Donald Trump, yeni kurulan Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi'nin başına geçmesi için Çin ile ticarette katı bir tutum sergilenmesini savunan ekonomist Peter Navarro'yu atadı

23 Aralık 2016 Cuma 09:02
Trump onlara karşı çok katı!
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DÜNYANIN iki büyük ekonomisi arasında ticari gerginliğin artabileceği sinyalleri gelmeye devam ediyor. Seçim kampanyaları sırasında Çin'in bazı politikalarını eliştiren ABD Başkanı seçilen Trump, ülkenin ilk "Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi" nin kurarak başına California Üniversitesi Irvine Kampüsü'nde ekonomi profesörü olarak görev yapan Peter Navarro'u getirdi.
Açıklamada, Çin karşıtı duruşuyla tanınan akademisyen Navarro'nun, ileriyi gören bir ekonomist olarak ticaret açığını düşürecek, büyümeyi hızlandıracak ve istihdamın ülkeden ayrılmasını önleyecek ticaret politikaları üreteceği ifade edildi. Navarro daha önce yatırım danışmanlığı yapmış bir akademisyen. Aynı zamanda Çin'in ABD ekonomisi için oluşturduğu tehdit ve Asya'da askeri ve ekonomik üstünlük kazanmak isteğini anlatan bir filmin yapımcısı ve kitap yazarı. Trump'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamada Navarro "Ticaret açığımızı daraltacak, büyümeyi genişletecek ve istihdamın bizim sahillerimizi terk edip uçup gitmesini engelleyecek vizyoner bir ekonomist" sözleriyle övüldü. Trump ticaret konusunu seçim kampanyasının merkezi haline getirirken, ABD'nin diğer ülkelerle yaptığı anlaşmaları da eleştirerek bunların kötü anlaşmalar olduğunu söylemişti. 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Trump, Meksika ve Çin'i yüksek gümrük vergileri getirmekle tehdit etti.
California Üniversitesi'nde profesör olan 67 yaşındaki Navarro, Trump'a seçim kampanyasında danışmanlık yapmıştı. Kitaplarından "Çin Tarafından Ölüm: ABD İmalat Üssünü Nasıl Kaybetti" adlı yapıt daha sonra bir belgesel filme dönüştürüldü. ABD'nin Çin'le ekonomik savaşını kaybedeceğini tahmin eden Navarro, aynı zamanda Çin'den ithal edilen mallardan kaynaklanan çevresel sorunlar ve ABD'den yapılan fikri mülkiyet hırsızlığı konularında kaygılarını dile getirmişti.
Çin geçen yıl ABD’ye 482 milyar dolarlık ürün ihracatı yaptı. ABD ise Çin’e 116 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve 366 milyar dolar cari açık verdi. Bu yılın ilk üç çeyreğinde Çin ABD’ye 337 milyar dolarlık ürün ihracat ederken ABD, Çin’e 80 milyar dolarlık ihracat yaptı. Çin, ABD’nin en büyük ticari partneri ve iki ülkenin ekonomileri birbirine bağımlı halde bulunuyor.
"Amerikan malı al, Amerikalı işçi çalıştır"
Trump ise Navarro hakkında şunları kaydetti: "Yıllar önce, Navarro'nun Amerika'nın ticaret sorunları hakkında yazdığı kitaplarından birini okudum. Araştırmalarının ve argümanlarının netliğinden ve bütünlüğünden çok etkilendim. Navarro, küreselleşmenin Amerikan işçilerine zararını çok iyi belgeledi ve orta sınıfımızı yeniden güçlendirmek için izleyeceğimiz yolu inşa etti." Beyaz Saray çatısı altında faaliyet gösterecek Ulusal Ticaret Konseyinin ayrıca yerli üretimi destekleyecek "Amerikan malı al, Amerikalı işçi çalıştır" (Buy America, Hire America) adlı bir program başlatacağı duyurulan açıklamada, programın Donald Trump'ın ekonomik vaatlerini yerine getirmesinde önemli rol oynayacağı bilgisi paylaşıldı. Trump yönetimi altında ilk kez faaliyet gösterecek Ulusal Ticaret Konseyi, Ulusal Güvenlik ve Ulusal Ekonomi konseyleriyle Beyaz Saray'daki üçüncü danışman ekibi olacak.
Milyarder Carl Icahn'i danışman seçti Trump'ın ekibi, ayrı bir açıklamayla milyarder Wall Street yatırımcısı Carl Icahn'in başkana regülasyon reform konusunda danışmanlık yapacağını bildirdi.
Çin, ABD tahvillerine yaptığı yatırımlarda ayarlamaya gidebilir Çin Devlet Döviz Yönetimi Kurumu'nun (SAFE) yetkilisi Li Hongyan, Çin'in ABD Hazine tahvillerine yaptığı yatırımlarda ayarlamalara gidebileceğini, ABD Hazine tahvil portföyünün azaltılmasının ise taktik bir hamle olacağını belirtti. Aynı basın toplantısında konuşan kurumun sözcüsü Wang Chunying ise Çin'in bu yıl hem hızlı hem de yüksek miktarda yurtdışına doğrudan yatırım yaptığını belirterek büyük ölçekli sermaye çıkışlarını kontrol altına almak için "ekonomik döngü karşıtı" adımlar atması gerektiğini belirtti.
'Türkiye'deki saldırı haklı olduğumu gösterdi'
ABD'de başkan seçilen Donald Trump, bu hafta Berlin ve Ankara'da meydana gelen saldırıların, Müslümanların ABD'ye göç etmesinin sınırlanmasını önermekle ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini söyledi. Trump, bu şiddet olaylarının ardından Müslümanların ABD'ye girişi hakkındaki görüşünü soran gazetecilere, "Benim planlarımı öteden beri biliyorsunuz. Haklı olduğum kanıtlandı. Yüzde yüz kanıtlandı. Olanlar utanç verici" dedi.Trump seçim kampanyası sırasında terörle mücadele yöntemi olarak geçici bir süre için Müslümanların ABD'ye girişinin yasaklanması önermiş, bu görüşü hem ABD'de hem de ülke dışında çok eleştirilmişti. ABD yetkilileri, Trump'ın ilk sözlerinin Müslümanlar arasında Batı aleyhtarı duyguları körüklemesinden ve Müslüman toplumlarının şiddetle mücadelede gösterdikleri işbirliğini zayıflatmasından kaygı duymuşlardı.
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ABDDonald TrumpBeyaz Saray Ulusal Ticaret KonseyiCalifornia Üniversitesi
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