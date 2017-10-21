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Trump onayı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin eski başkanlarından John F. Kennedy'ye yapılan suikasta ilişkin 10 binlerce "gizli belgenin" kamuyla paylaşılması için izin vereceğini açıkladı

Trump onayı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin eski başkanlarından John F. Kennedy'ye yapılan suikasta ilişkin 10 binlerce "gizli belgenin" kamuyla paylaşılması için izin vereceğini açıkladı

21 Ekim 2017 Cumartesi 20:26
Trump onayı verdi
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TRUMP, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kennedy suikastına ilişkin gizli belgelerin paylaşılmasına izin vereceğini duyurdu.

Trump, "Daha fazla bilgi alınması için Başkan olarak uzun zamandan beri yasaklanan gizli JFK dosyalarının açılmasına izin vereceğim." ifadesini kullandı.

26 EKİM'DE DOLUYOR

1992 yılında çıkartılan Kennedy Suikastı Kayıtları Yasası gereği, çoğunluğu FBI ve CIA'ya ait milyonlarca belgenin 25 sene içerisinde kamuyla paylaşılması gerekiyor. Bu süre 26 Ekim'de doluyor.

Bugüne kadar Ulusal Arşivler, Kennedy dosyasına ait çok sayıda belgeyi paylaşmıştı fakat dosya içerisindeki bazı bilgiler ancak Başkan'ın onayıyla açıklanabilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpoSuikast
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