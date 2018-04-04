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Trump Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Trump Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

04 Nisan 2018 Çarşamba 08:27
Trump Netanyahu ile görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı  Binyamin Netanyahu'nun bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon  görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Ortadoğu'daki son  gelişmelerin ele alındığı duyuruldu.        Açıklamada, "Başkan Trump, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan  bağlılığını bir kez daha vurguladı ve iki lider İran'ın bölgedeki  istikrarsızlaştırıcı eylemleriyle mücadele etmek için yakın iş birliğine devam  etme konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan ve İsrail'in 19  Filistinliyi şehit ettiği olayların görüşmede gündeme gelip gelmediğine  değinilmedi.       

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart  Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl  gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri  dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını"  talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açmıştı. Gösterilerin  başladığı ilk günden beri 19 Filistinli şehit olmuş, bin 500'den fazlası  yaralanmıştı.a

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