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Trump, mülteci sayısını düşürüyor

ABD Başkanı Donald Trump mülteci sayısını düşürecek

Trump, mülteci sayısını düşürüyor

ABD Başkanı Donald Trump mülteci sayısını düşürecek

28 Eylül 2017 Perşembe 09:35
Trump, mülteci sayısını düşürüyor
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek mali yıl ülkeye kabul edilecek mülteci sayısını kesin olarak 45 bin ile sınırlamayı düşündüğü açıklandı. Bu sayı, ABD'de mülteci yasasının kabul edildiği 1980 yılından bu yana uygulanacak en düşük sayı olarak belirtiliyor. Beyaz Saray’a yakın kaynaklara göre, bugüne kadar belirlenen en düşük düzey olan bu sayının tüm dünyada giderek büyüyen insani kriz karşısında yetersiz kalacağı düşünülüyor. Trump'ın mülteci sayısı konusundaki kararının kongre üyeleri ile yapacağı görüşmelerden sonra açıklanacağını vurgulandı. Yasa gereği ABD Başkanı'nın mali yılın başlayacağı tarih olan 1 Ekim'den önce mülteci kabul sayısı konusunda kongre üyelerine danışarak karar vermesi zorunluluğu bulunuyor. 

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Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpMülteci
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