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Trump maskeli soyguncu kardeşler yakayı ele verdi

İtalya'nın Torino kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın maskesini takan 2 kardeş, bankamatiği soyduktan kısa bir süre sonra yakalandı

Trump maskeli soyguncu kardeşler yakayı ele verdi

İtalya'nın Torino kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın maskesini takan 2 kardeş, bankamatiği soyduktan kısa bir süre sonra yakalandı

25 Temmuz 2017 Salı 14:39
Trump maskeli soyguncu kardeşler yakayı ele verdi
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İTALYA'NIN Torino kentinde ABD Başkanı Donald Trump maskesiyle bankamatik soymaya kalkan iki kardeş polis tarafından yakalandı. 26 ve 30 yaşındaki Vittorio ve Ivan Lafore kardeşler, gece saatlerinde Torino kentindeki bir bankamatiğe soygun düzenledi.Business İnsider'ın haberine göre, kardeşlerden birinin güvenlik kamerasını örtmesiyle başlayan bankamatik soygunu, diğer kardeşin büyük bir çiviyle bankamatiğin kasasını kırmasıyla devam etti. Paraları alan iki kardeş, arabalarına yöneldikleri sırada polis tarafından yakalandı.

THE JACKAL FİLMİNDEN ESİNLENDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Kendilerine 1997 ABD yapımı "The Jackal" filminin konusunu örnek aldıklarını belirten kardeşlerin durumu ise daha çok 1991 ABD yapımı "Point Break" filmine benzetildi. Beyaz arabayı siyah renklerle boyayarak peşindeki polislerden kurtulmayı hedeflediklerini belirten iki kardeş, baş rollerinde Bruce Willis ve Richard Gere'in oynadığı "The Jackal" filminden esinlendiğini söyledi.ABD basını ise olayı, 1991 yapımı "Point Break"'e benzett. Başrollerini Keanu Reeves ve Patrick Swayze'nin paylaştığı filmde, eski ABD başkanlarının maskelerini giyerek Los Angeles'ta banka soymaya başlayan bir çetenin konusu işlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İtalyaMaskeli Soyguncu
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