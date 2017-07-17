Trump, "Made in America" haftası ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'da yapılan ürünlerin sergilenmesi için "Made in America" (Amerika'da üretilmiştir) haftası ilan etti. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Made in America" haftasının amacının ABD'de dünyaya kaliteyi getirdiğini düşünen şirketleri ve işçileri onurlandırmak olduğu belirtildi. Trump, sergi ile ilgili 50 eyaletten gelen şirket temsilcilerini ağırladı.
Trump, daha önce yaptığı açıklamada Amerikan ürünlerini satın almak ve Amerikalıları işe almak gibi hükümetinin iki önemli ekonomik hedefi olacağını söylemişti.
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