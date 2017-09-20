Trump kürsüdeyken şok eden olay!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderini "İntihar misyonu olan roket adam" şeklinde tanımlayarak Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine devam etmesi durumunda "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten" başka seçeneklerinin kalmayacağını söylemişti.

Konuşma için kürsüye gelen Trump liderleri selamladıktan sonra hitabına başladı. ABD Başkanının konuşması sırasında delege koltuklarında bir hareketlilik meydana geldi, bir kişinin Trump konuşurken ayağa kalkarak salonu terk ettiği görüldü.

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