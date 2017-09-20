Trump kürsüdeyken Kuzey Kore elçisi...

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “haydut devletler” diye tanımladığı ülkelerden gelen tehditler konusunda uyarıda bulundu ve Kuzey Kore ile İran’a özellikle yüklendi. Trump, New York’taki BM Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmada, ülkesinin kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda bırakılması halinde Kuzey Kore’yi yok edeceğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile alay ederek “Roket adam bir intihar görevinde” diyen ABD Başkanı, “ABD’nin büyük bir gücü ve sabrı var ama kendisini ve müttefiklerini savunmaya zorlanırsa Kuzey Kore’yi yok etmekten başka çaremiz kalmaz. ABD buna hazır, istekli ve bu kabiliyeti var, ancak umarım buna gerek kalmayacak” diye konuştu.

Fakat Trump’ın bu açıklaması salondaki Kuzey Kore’nin Daimi BM Temsilcisi Ja Song Nam’ı kızdırdı. Trump’ın 40 dakikalık konuşmasını protesto eden Ja Song Nam, Trump konuşmasına devam ederken salonu terk etti. Kuzey Kore heyeti, Ja Song Nam’ı destekleyerek salonu terk ederken Kuzey Koreli kıdemsiz bir diplomatı ön sırada bıraktılar.

BBC’nin BM muhabiri, konuşmanın, şimdiye kadar bir ABD liderinin BM’de yaptığı en sert açıklama olduğunu söylüyor.