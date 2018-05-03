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Trump köşeye sıkıştı! 'Porno yıldıza 130 bin doları kendisi ödedi...'

ABD liderinin hukuk ekibinde yer alan Giuliani, televizyon röportajında Trump'ın porno oyuncusu Stormy Daniels'a ödenmesi için parayı bizzat avukatına verdiğini söyledi. Aylardır skandalla boğuşan Trump'ın nasıl tepki vereceği henüz kestirilemiyor, haberi uluslararası medya 'son dakika' koduyla duyurdu.

Trump köşeye sıkıştı! 'Porno yıldıza 130 bin doları kendisi ödedi...'

ABD liderinin hukuk ekibinde yer alan Giuliani, televizyon röportajında Trump'ın porno oyuncusu Stormy Daniels'a ödenmesi için parayı bizzat avukatına verdiğini söyledi. Aylardır skandalla boğuşan Trump'ın nasıl tepki vereceği henüz kestirilemiyor, haberi uluslararası medya 'son dakika' koduyla duyurdu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:24
Trump köşeye sıkıştı! 'Porno yıldıza 130 bin doları kendisi ödedi...'
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UZUN süredir porno yıldız Stormy Daniels'la başı belada olan ABD Başkanı Donald Trump için kabus büyüyor. Geçen ay Trump'ın hukuk ekibine katılan eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, ABD liderinin 130 bin dolar ödemeyi avukatı aracılığıyla bizzat yaptığını söyledi.

Fox News'e bir röportaj veren Giuliani, "Bir hukuk firması kullanıldı ve başkan da daha sonra parayı geri ödedi. Niçin kullanıldığını özel olarak bilmiyordu ancak eski avukatı Michael Cohen verilen parayla bu tip konuları çözerdi" dedi.

Daha önce Daniels'a sus payı olarak 130 bin dolar ödendiği ortaya çıkmış, bu paradan haberi olmadığını söyleyen Trump birkaç gün içinde kendi avukatı Cohen tarafından yalanlanmıştı.

Gerçek adı Stephanie Clifford olan yetişkin film yıldızına söz konusu ödeme 2016'daki seçimlerden önce yapılmış ve bir de sözleşme imzalatılmıştı.

FBI, ABD'yi sarsan 130 bin dolar için geçen ay Trump'ın avukatı Cohen'e ait ev ve ofise baskın düzenlemişti.

Stormy Daniels, ABD Başkanı ile 2006 yılında Nevada'daki bir golf turnuvası sırasında korunmasız cinsel ilişkiye girdiğini söylüyor. Porno yıldızın dile getirdiği söz konusu tarih, Trump'ın küçük oğlu Baron'un doğumundan hemen sonraya rastlıyor.

Daniels ayrıca, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda söz konusu olayla ilgili tehdit edildiğini de aktarmıştı.

Melania Trump ile 2005 yılında evlenen ABD Başkanı ise iddiaları 'şiddetli bir dille yalanlıyor.'

Trump ayrıca, bir robot resmin yer aldığı Tweet'i takipçileri ile yeniden paylaşarak, tehdit iddiasını 'tam bir sahtekarlık' olarak nitelemişti.

Trump için çember daralıyor

20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, seçimlerdeki Rusya bağlantısı nedeniyle de soruşturma altında. Özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturma, ABD liderinin başını ağrıtmaya devam ediyor.

Soruşturmayı birçok kez cadı avına benzeten Trump'a yöneltilecek soruların listesi, ABD medyasına sızdı. Amerikan medyası ayrıca Mueller'in Trump'ı jüri önünde ifade vermeye çağırabileceğini yazıyor.

49 soruluk listeyi yayınlayan New York Times gazetesi, 'Mueller'le görüşmek neden mayın tarlasında yürümek demek?' başlıklı bir habere yer verdi.

Trump'ın karşı karşıya olduğu hukuk çıkmazını sayfalarına taşıyan gazeteye göre, Mueller'ın elinde ABD Başkanı'na yakın dört kişinin federal savcılara yalan söylediklerini itiraf etmeleri ve savcılık makamıyla işbirliği yapmaları gibi ciddi bir koz var.

Mueller'ın seçimlerdeki Rusya parmağını çok geniş bir şekilde araştırdığı biliniyor. Ancak Trump'ın hukuk ekibinin önündeki asıl sorun, Robert Mueller'ın şimdiye kadar yürüttüğü soruşturma sonucunda ne gibi bilgilere ulaştığını, elinde nasıl kanıtlar olduğunu tam olarak kestirememeleri.

Hukuk uzmanları, Mueller'ın sorularının derin ayrıntılara indiğini, bunun da her zaman gerçeği söylememesiyle ve Twitter üzerinden fevri açıklamalar yapmasıyla bilinen Başkan Trump için çok ciddi bir sorun oluşturduğunu vurguluyor.

Uzmanlar ayrıca olası bir Trump-Mueller görüşmesinin birkaç saatte bitecek bir sorgulama olmayacağını, konu başlıklarının kapsamına bakıldığında en az iki günlük bir ifadenin söz konusu olduğu da vurguluyor.

Gazete bir yandan da soruların Mart ayında hazırlandığının ve o zamandan bu yana değişmiş olabileceğinin de altını çiziyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD LideriPorno Oyuncusu Stormy DanielsTrump
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