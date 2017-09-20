Trump İran'la nükleer anlaşma hakkındaki kararını verdi

DÜN Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda "İran'la nükleer anlaşma ABD için bir utanç kaynağıdır. Bu konuda henüz son sözümüzü duymadınız" ifadesini kullanan ABD Başkanı Donald Trump, bugün de gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna yanıt verdi. İran’la nükleer anlaşmayı iptal edip etmemek konusunda karar verdiğini söyleyen Trump, kararının ne olduğunu ise açıklamadı.



Milliyet'in haberine göre; Eğer Ekim ayında Trump, İran’ın anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul etmezse, ABD Kongresi’nin yeniden yaptırım uygulayıp uygulamamaya karar vermesi için önünde 60 gün olacak.



BM Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan Ruhani, CNN televizyon kanalına verdiği özel mülakatta Trump’ın konuşmasındaki sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Ruhani, "Böyle bir anlaşmayı bozmasının ABD'ye ağır bedeli olacaktır ve Amerikalıların, işlerine gelmeyecek bu ağır bedeli ödemek isteyeceklerini sanmıyorum" demişti.



Trump yönetiminin anlaşmadan vazgeçmesi durumunda ABD'nin uluslararası toplum nazarında güveninin azalacağını söyleyen Ruhani, "Trump'ın öngörülemez tavır ve tepkilerini göz önünde bulundurarak, biz de anlaşmadan çekilmesi durumunda nasıl sert bir tepki vereceğimizi düşündük" ifadelerini kullanmıştı.



Trump, selefi Barack Obama’nın döneminde imzalanan nükleer anlaşmaya karşı çıktığını ABD Başkanı seçilmeden önceki kampanyasında defalarca vurgulamıştı.

