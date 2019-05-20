Trump: İran hazır olduğunda bizi arayacak

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran ile müzakereye çabaladığına dair yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “İran hazır olduğunda bizi arayacak” dedi

Trump: İran hazır olduğunda bizi arayacak
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ABD’nin, Basra Körfez’e savaş gemisi göndermesi sonrası iyice yükselen tansiyon, birkaç gün sonra karşılıklı açıklamalar ile düşmüştü ancak Trump’ın dünkü "İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmi sonu olur. ABD'yi bir daha asla tehdit etmeyin" mesajı sonrası tansiyon yeniden yükseldi.

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik sosyal medyada salvolarına bugün de devam etti. Trump, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: “Yalan haberler, hiçbir bilgileri olmadan, ABD’nin İran ile müzakere yapmaya çalıştığına dair tipik bir yanıltıcı açıklama yayınladı. Bu bir yanlış rapordur. İran hazır olduğunda bizi arayacak. Bu arada, ekonomileri çökmeye devam ediyor - İran halkı için çok üzücü!”

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 21:32
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