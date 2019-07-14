Trump'ın Türkiye'ye yaptırımları belli oldu

RUS yapımı hava savunma sistemi S-400'ün Türkiye'ye teslimatının başlamasının ardından ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı yaptırım paketine karar verdiği belirtildi. ABD yönetiminin CAATSA'da (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele) yer alan üç alternatif yaptırım planından birinin seçtiği ve gelecek hafta duyuracağı iddia edildi.

Bloomberg'in ulaştığı kaynaklardan edindiği bilgiye göre, yaptırım paketi gelecek hafta açıklanacak. 15 Temmuz darbe girişiminde ABD'nin rolü olduğuna dair spekülasyonları artırmamak için yaptırım paketinin 15 Temmuz Pazartesi gününden sonra duyurulacağı belirtildi.

Yaptırım paketinin Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri ile Milli Güvenlik Konseyi tarafından uzun görüşmeler sonucu belirlendiği, ABD Başkanı Trump tarafından imzalandıktan sonra duyurulacağı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri ise iddiaları yanıtlamayı reddetti.

Bloomberg, S-400 teslimatının ‘Orta Doğu’nun en büyük ekonomisinin’ ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya getireceğinin kesin olduğunu ve ABD Başkanı Trump'ın yasa gereği 70 sayfalık CAATSA metninde listelenen 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda olduğunu ifade etti.