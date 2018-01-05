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Trump'ın Filistin'e 'yardımları kesme' tehdidi

Gazze Şeridi'ndeki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yardımları kesme tehdidini hayata geçirmesi durumunda "Filistinli mültecilere yeni bir savaş" açılmış olacağını bildirdi

Trump'ın Filistin'e 'yardımları kesme' tehdidi

Gazze Şeridi'ndeki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yardımları kesme tehdidini hayata geçirmesi durumunda "Filistinli mültecilere yeni bir savaş" açılmış olacağını bildirdi

05 Ocak 2018 Cuma 23:36
Trump'ın Filistin'e 'yardımları kesme' tehdidi
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KOMİTE Başkanı Cemal el-Hudari tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin  yardımları durdurmasının, Filistinli mültecilerin yüzde 57'sinin hayatı için  tehdit oluşturduğu belirtti.
 
Gazze'de bir milyondan fazla insanın UNRWA'nın yardımlarına bağlı  olarak yaşadığını aktaran Hudari, söz konusu tehdidin hayata geçirilmesinin,  "Filistinli mültecilere yeni bir savaş" anlamı taşıdığını ifade etti.
Hudari, konunun insani bir mesele olduğuna işaret ederek ABD'ye  tehditlerinden vazgeçme çağrısında bulundu.
 
UNRWA Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarında yaşayan yaklaşık  5,3 milyon Filistinli için yardım faaliyetlerinde bulunuyor.
 
 ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin  yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği sinyalini vermişti.
 
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de konuyla ilgili  açıklamasında, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edinceye kadar  UNRWA'ya yardımları yapmayacağız." ifadesini kullanmıştı.
 

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Birleşmiş MilletlerFilistinGazze Şeridi
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