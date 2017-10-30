Trump'ın eski kampanya müdürü teslim oldu!

MANAFORT'UN yanı sıra hakkında tutuklama kararı çıkarılan eski iş ortağı Rick Gates'in de yetkililere teslim olduğu bildirildi.



Medyaya yansıyan haberlerde, Mueller'in, yasaları ihlal etmek, para aklamak ve benzer 12 suçtan dolayı Manafort hakkında tutuklama kararı verdiği belirtildi.

Söz konusu tutuklamalar, Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamındaki ilk tutuklamalar olurken, suçlamaların içeriği net olarak açıklanmadı.



Gelişmeler üzerine Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Manfort'a yönelik suçlamalarında yıllar öncesine dayandığını söylerken, savcıların Hillary Clinton'un seçim kampanya ekibine odaklanması gerektiğini söyledi. Trump, Rusya'nın seçim kampanyasında kendisine destek verdiği yönündeki kamuoyunda oluşan algıya yönelik ise "RUSYA İLE GİZLİ BİR ANLAŞMA YOK" tweetini gönderdi.

