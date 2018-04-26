Trump'ın 'çiftçi kız kardeşi' sosyal medyayı salladı!



DOLORES Leis Antelo, İspanya Galiçya'da sakin bir hayat yaşıyordu, ta ki bir gazeteciye röportaj verene kadar.

Gabana de Bergantinos'da bir köyde çiftçilik yapan Antelo, La Voz de Galicia gazetesinden Paula Vazquez'in sorularını yanıtladı.

Kadın gazeteci, Antelo'nun elinde çapasıyla verdiği pozu röportajına ekledi. İşte ne olduysa, bundan sonra oldu.

Fotoğraf önce İspanya'da, ardından da dünyada fenomen oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'a birebir benzeyen çiftçi kadına dünya çapında şöhreti yakaladığını torunları söyledi.

Trump'ın 'ikiz' kardeşi Dolares, cep telefonu veya bilgisayar kullanmıyor.

Fotoğrafın dolaşıma girmesiyle caps'ler de peş peşe geldi. Trump ve Antelo'yu birlikte gösteren çok sayıda kolaj yapıldı.

71 yaşındaki ABD lideri Trump'ın ailesi, İskoçya'dan göç etmişti.