Trump'ın Beyaz Saray sözcüsü de 'hazır'

ABD’deki 8 Kasım seçimlerinden zaferle çıkan ve 20 Ocak 2017’de başkanlığı Barack Obama’dan devralacak olan Trump, kabinesinin ve yakın çalışma ekibinin üyelerini belirlemeye devam ediyor. Trump’ın geçiş ekibinden bugün yapılan açıklamada, Trump’ın Beyaz Saray Sözcülüğü için Cumhuriyetçilerin Ulusal Komite Sözcüsü görevini yürüten Spicer’ı aday göstereceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Trump’ın kampanyası boyuncu basın sözcülüğünü yapanlardan Hope Hicks’in Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü, Jason Miller’in Beyaz Saray İletişim Direktörü, kampanyanın sosyal medya ayağını yürüten Daniel Scavino’nun da Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü olarak aday gösterildiği kaydedildi. Yazılı açıklamasında belirlediği isimleri öven Trump, “Sean, Hope, Jason ve Daniel seçim kampanyamın ve geçiş sürecindeki ekibimin önemli üyeleri. Amerika’yı yeniden büyük yapmaya yönelik ajandamın iletişimini sağlayacak ekibe öncülük edecek olmalarından heyecan duyuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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