Trump'ın açıklaması doları vurdu! Tarihi zirveyi yeniledi

DÜN akşam 4.30 lira seviyelerinden kapanış yapan dolar, ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından yükselişe geçti. Dün gece uluslararası piyasalarda 4.35 TL'ye kadar yükseldi. Sabaha daha sakin başlarken, arkasından ikinci bir dalga ile yeniden yükselişe geçti ve 4.37 lirayı gördü.
TRUMP'IN İRAN KARARI ETKİLİ OLDU
Dolardaki yükselişte Trump'ın İran kararının yanı sıra ABD'deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksindeki hareketlilik de etkili oluyor.
Dolardaki değer kazancı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışları yaşanmasıyla tüm gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kalırken; TL ve ruble dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan iki para birimi konumunda.
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