Trump ile Kim "silahsızlandırılmış bölge"de görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de buluştu

Trump ile Kim "silahsızlandırılmış bölge"de görüştü
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İKİ lider "silahsızlandırılmış bölge"de el sıkışırken, Trump sınırın  Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı oldu.
 
Kim Jong-un, Trump'ın iki ülke arasındaki bağları daha da geliştirmek  için bu kısa ziyareti yaptığını belirterek, Trump'ın sınır çizgisini geçmesini,  "hoş olmayan geçmişi sona erdirecek cesur ve kararlı bir eylem" olarak  nitelendirdi.
Donald Trump da sınırın Kuzey Kore tarafına ayak basan ilk ABD başkanı  olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kim ile dostluklarını övdü.
 
Liderler daha önce Singapur ve Vietnam'da düzenlenen zirvelerde bir  araya gelmişti. G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald  Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a "silahsızlandırılmış bölgede" görüşme  teklifinde bulunmuştu. Kuzey Kore ise Trump'ın teklifine "çok ilginç bir öneri"  yanıtını vermişti.
 

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