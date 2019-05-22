Trump'ı toplantıdan kaldırtan iddia!

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine "Rusya soruşturmasının üstünü örtüyor." suçlamasını yönelten Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'ye sert tepki gösterdi

Trump'ı toplantıdan kaldırtan iddia!
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ABD Başkanı Trump, Pelosi ve bazı Demokrat vekillerle Beyaz Saray'da  yapılan altyapı hakkındaki toplantıyı yarıda kesti.
 
Pelosi'nin kendisi hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösteren  Trump, altyapı toplantısından ayrıldıktan sonra Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
Trump, Pelosi'nin sabah saatlerinde yaptığı "ABD Başkanı, Rusya soruşturmasının ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın raporunun üstünü örtmeye çalışıyor." şeklindeki açıklamasından çok rahatsız olduğunu kaydetti.
 
"Ben hiçbir şeyi örtbas etmem"
 
"Bugüne kadar Rusya soruşturmasından hiçbir gizli iş birliği sonucu  çıkmadı. Bu uydurma soruşturmalara artık bir son verin. Ben hiçbir şeyi örtbas  etmem." şeklinde konuşan Trump, Demokratların kendisi aleyhindeki  soruşturmalarına son verinceye kadar onlarla çalışmayacağını da dile getirdi.
 
Trump ayrıca, bazı Demokrat vekillerin "ABD Başkanı azledilsin."  şeklindeki açıklamalarından da çok rahatsız olduğunu ve bunları kabul etmediğini  vurguladı.
 
Beyaz Saray'daki toplantı öncesinde Pelosi, Trump'ı "Rusya soruşturmasının üstünü örmeye çalışmakla" suçlamış ve sonuna kadar bu konunun üzerine gideceklerini açıklamıştı.
 
Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim  kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik  soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.
 
Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla  Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren  bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.
 
Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar  ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişlerdi.
 

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