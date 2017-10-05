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Trump'ı reddeden kadın: Eşini boşayınca bana koştu

Model Brooke Shields, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine zamanında çıkma teklifi ettiğini söyledi. Shields, teklifi reddettiğini de belirtmeden edemedi

Trump'ı reddeden kadın: Eşini boşayınca bana koştu

Model Brooke Shields, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine zamanında çıkma teklifi ettiğini söyledi. Shields, teklifi reddettiğini de belirtmeden edemedi

05 Ekim 2017 Perşembe 18:23
Trump'ı reddeden kadın: Eşini boşayınca bana koştu
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ABD'li model ve oyuncu  Brooke Shields, önceki gün  Andy Cohen'in programına katılarak  ABD Başkanı  Donald Trump'ın geçmişte kendisine çıkma teklif ettiğini söyledi.

"ÜLKENİN EN ZENGİN ADAMIYIM, İNSANLAR İLİŞKİMİZE BAYILACAKTIR"

52 yaşındaki ünlü oyuncu, 1990'ların sonunda Trump'ın kendisine çıkma teklif ettiğini ancak onu reddettiğini söyledi. Shields, Trump'ın teklifini şöyle anlattı:"Film setindeydim… İkinci eşinden boşanır boşanmaz beni aradı ve 'Seninle birlikte olmalıyız. Çünkü sen  Amerika'nın sevimli yıldızısın, bense ülkenin en zengin adamıyım. İnsanlar bu ilişkiye bayılacaktır"

SHİELDS REDDETMİŞ

Shields sözlerine şöyle devam etti: "Ben de ona 'Benim bir sevgilim var ve bu durumdan hoşlanmayacaktır' cevabını verdim."

Ünlü oyuncu, güzelliğiyle bir döneme damga vurdu;

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