Trump'ı reddeden kadın: Eşini boşayınca bana koştu

ABD'li model ve oyuncu Brooke Shields, önceki gün Andy Cohen'in programına katılarak ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişte kendisine çıkma teklif ettiğini söyledi.
"ÜLKENİN EN ZENGİN ADAMIYIM, İNSANLAR İLİŞKİMİZE BAYILACAKTIR"
52 yaşındaki ünlü oyuncu, 1990'ların sonunda Trump'ın kendisine çıkma teklif ettiğini ancak onu reddettiğini söyledi. Shields, Trump'ın teklifini şöyle anlattı:"Film setindeydim… İkinci eşinden boşanır boşanmaz beni aradı ve 'Seninle birlikte olmalıyız. Çünkü sen Amerika'nın sevimli yıldızısın, bense ülkenin en zengin adamıyım. İnsanlar bu ilişkiye bayılacaktır"
SHİELDS REDDETMİŞ
Shields sözlerine şöyle devam etti: "Ben de ona 'Benim bir sevgilim var ve bu durumdan hoşlanmayacaktır' cevabını verdim."
Ünlü oyuncu, güzelliğiyle bir döneme damga vurdu;
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