Trump hakkında skandal iddia! Dedesi genelev patronu çıktı

DONALD Trump'ın 1839 yılında Almanya'da doğan dedesi Fredrich Trump'ın, Kanada'nın British Colombia eyaletinde genelev ve restoran işlettiği iddiası ortalığı karıştırmıştı. The Guardian'da yayınlanan habere göre, Roland Paul isimli tarihçi, Friedrich Trump ile ilgili Şubat 1905 tarihli bir belge ele geçirdi. Belgede, Donald Trump'ın dedesi Friedrich Trump'ın Bavyera'da askerlikten kaçtığı, ABD'ye gittiği ve bu konuda bilgi vermediği gerekçesiyle hain ilan edilip kovulduğu belirtiliyor. ABD'ye kaçtığında Alaska'daki altın avcılarına katılan Friedrich Trump'ın, burada lokanta ve genelev işlettiği, 1901'de ise zengin olup memleketi Bavyera'ya döndüğü, burada Elisabeth Christ ile evlendiği kaydedildi.

Donald Trump'ın 1839 yılında Almanya'da doğan dedesi Fredrich Trump'ın, Kanada'nın British Colombia eyaletinde genelev ve restoran işlettiği iddiası ortalığı karıştırmıştı. The Guardian'da yayınlanan habere göre, Roland Paul isimli tarihçi, Friedrich Trump ile ilgili Şubat 1905 tarihli bir belge ele geçirdi. Belgede, Donald Trump'ın dedesi Friedrich Trump'ın Bavyera'da askerlikten kaçtığı, ABD'ye gittiği ve bu konuda bilgi vermediği gerekçesiyle hain ilan edilip kovulduğu belirtiliyor. ABD'ye kaçtığında Alaska'daki altın avcılarına katılan Friedrich Trump'ın, burada lokanta ve genelev işlettiği, 1901'de ise zengin olup memleketi Bavyera'ya döndüğü, burada Elisabeth Christ ile evlendiği kaydedildi.

Emlak piyasası ile ilgilendiği dönemlerde, Donald Trump hakkında çirkin bir iddia daha ortaya atıldı. Trump'ın, maliyeti kısmak için yasa dışı işçiler çalıştırdığı ve maaş zamanı geldiğinde, işçileri tehdit edip kovduğu ortaya çıktı.

Donald Trump'ın ruhsatsız olarak kendi adıyla açtırdığı üniversitenin tanıtımında, öğrencileri ikna odalarına toplayıp 35 bin dolarlık ücreti ödetmek için onlara işkence uyduladığı iddiası, gündeme bomba gibi düştü. Tepki çeken odalar, eğitim bakanlığının kararıyla kapatıldı.Donald Trump, 1991 yılında hakkında yapılan belgeselin yaratıcılarına dava açtı. Belgeselin konusu, Donald Trump'ın çetelerle yaptığı iş birliği ve kadınlara bulunduğu cinsel tacizler idi

72 yaşındaki Donald Trump, sağlıklı ve uzun saçlarıyla hem merak hem alay konusu... Trump'ın eski doktoru, ABD liderinin sağlıklı saçlarının sırrını açıkladı. Doktorun iddiasına göre, Donald Trump'ın saç stilinin kaynağı saç uzatan bir prostat ilacı. Doktor, Donald Trump'ın 1991 yılından bu yana prostat büyümesini engelleyen ve kelliği önleyen bir ilaç kullandığını söyledi.