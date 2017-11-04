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Trump hakkında flaş iddia... Ruslar ele geçirmiş!

ABD'de 2016 Başkanlık seçiminden yıllar önce Başkan Donald Trump'a ait yaklaşık 200 web sitesinin "Rus olduğu tahmin edilen" internet korsanları tarafından ele geçirildiği iddia edildi

Trump hakkında flaş iddia... Ruslar ele geçirmiş!

ABD'de 2016 Başkanlık seçiminden yıllar önce Başkan Donald Trump'a ait yaklaşık 200 web sitesinin "Rus olduğu tahmin edilen" internet korsanları tarafından ele geçirildiği iddia edildi

04 Kasım 2017 Cumartesi 20:32
Trump hakkında flaş iddia... Ruslar ele geçirmiş!
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AP haber ajansının iddiasına göre, Trump henüz ABD Başkanı olmadan önce Trump ailesine ait ticari ve şahsi en az 195 web sitesi "Rus olduğu tahmin edilen" internet korsanları tarafından ele geçirildi. Habere göre, Trump ailesi iddiaları reddederken siber güvenlik uzmanları bu iddiaların doğru olduğunu düşünüyor. 

Uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, web siteleri ele geçirildikten sonra bu siteleri ziyaret edenlerin St. Petersburg'da bir sunucuya yönlendirildiği kaydedildi. 

AP, konu hakkında araştırma yapmaya başladıktan sonra ise web sitelerinin sunucularının, durumun fark edilmesi üzerine St. Petersburg'daki sunucudan çıkartıldığını öne sürdü. 

Haberde ayrıca Trump'ın web sitelerinin 2013'te Rusya'daki sunucuya yönlendirildiği belirtiliyor.

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