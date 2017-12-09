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Trump günde 4 saat televizyon izliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın günde ortalama 4 saat, bazı günler ise 8 saate kadar televizyon izleyip haber programlarını takip ettiği iddia edildi

Trump günde 4 saat televizyon izliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın günde ortalama 4 saat, bazı günler ise 8 saate kadar televizyon izleyip haber programlarını takip ettiği iddia edildi

09 Aralık 2017 Cumartesi 22:18
Trump günde 4 saat televizyon izliyor
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AMERİKAN New York Times gazetesinde yer alan ve Trump'a yakın isimlere  dayandırılan habere göre Trump, günlük ortalama 4 saat televizyon izliyor.
 Haberde, sabah 5.30'da kalkan Trump'ın ağırlıklı olarak muhafazakar  Fox News kanalındaki haber programlarını izlediği, özellikle "Fox&Friends" adlı  programı yakından takip ettiği kaydedildi.

Kumandaya kimse dokunamıyor
 Fox News dışında CNN ve MSNBC programlarını da takip ettiği bildirilen  haberde, Beyaz Saray'da Trump'ın izlediği 152 cm ekran televizyonun kumandasına  sadece ABD Başkanı'nın ve teknik personelin dokunduğu iddiasına da yer verildi.
 Twitter hesabını yoğun şekilde kullanan Trump, bugüne kadar birçok kez  CNN, MSNBC, Washington Post ve New York Times gibi yayın organlarını eleştiren ve  Fox News kanalını öven paylaşımlarda bulunmuştu.
 "Fox News CNN'den daha önemli"
 Son olarak Trump, geçen ay sonunda yaptığı bir paylaşımda, "Fox News,  ABD'de CNN'den çok daha önemli bir kanal ama ABD dışında CNN International hala  önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor."  ifadelerini kullanmıştı.
 "Çok televizyon izlediği" iddiaları daha önce de Amerikan medyasında  yer alan Trump, iddialara, "Oval Ofis'te pek televizyon izleyemiyorum. Okuyup  imzalamam gereken çok fazla belge var. Bu iddialar doğru değil." şeklinde cevap  vermişti.

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Trump
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