Trump canlı yayında duyurdu! İran'dan jet yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşma konusundaki basın toplantısı düzenledi.

İran'ın terör örgütlerine destek verdiğini belirten Trump, anlaşmanın İran'ın uranyumu zenginleştirmesini sağladığını belirtti.



Bu anlaşmanın utanç verici, tek taraflı korkunç bir anlaşma olduğunu söyleyen Trump, "Nükleer anlaşmaya izin verirsem Ortadoğu'da silahlanma yaşanacak" dedi.



Nükleer anlaşmanın İran'ın bölgedeki amaçlarını engellemediğini belirten Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıkladı.



Trump, ABD'nin anlaşmadan ayrıldıktan sonra ilgili ülkelerle "İran nükleer tehdidine" karşı yeni bir anlaşma için çalışabileceğini söyledi



AB'DEN AÇIKLAMA



ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekileceği açıklamasına ilişkin Avrupa Birliği'nde yapılan açıklamada "Uluslararası toplum olarak nükleer anlaşmayı koruyacağız" ifadelerine yer verildi.



İRAN HALKINA SESLENDİ



Trump “Sevgili İran halkını rehin alan rejime karşı İran halkını uyanmaya çağırıyorum. Ben İran halkı için çok iyi şeyler yapmaya muktedirim, barış için sizin için” dedi.



HABER SAATLER ÖNCE SIZDI



Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, telefon görüşmesi sırasında ABD’nin İran’la 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmasından çekileceğini söylediği belirtilmişti. Haberde ayrıca ABD’nin anlaşmayı tek taraflı feshetmesi halinde çeşitli ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği de söylenmişti.



MACRON’UN OFİSİ İRAN KONUŞMASINI REDDETTİ



Öte yandan Reuters muhabirinin konuyla ilgili sorusuna Emmanuel Macron’un ofisi, “Trump’la Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde İran anlaşması konuşulmadı” cevabını verdi.



İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA



İran'ın nükleer programına ilişkin ortak geniş çaplı girişim planı BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan; ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ile AB ülkeleri (P5+1) arasında imzalanmıştı. Anlaşma, Tahran'ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık olarak bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.



Anlaşma, 2015 yılının ekim ayında yürürlüğe girdi ve 2016 yılının ocak ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu açıklamasıyla uygulanmaya başladı. BM'nin ve Batılı ülkelerin İran'a uyguladığı mali, ticari, enerji ve diğer alanlardaki yaptırımlar kaldırıldı. Anlaşma doğrultusunda İran'ın dondurulmuş olan milyarlarca dolarlık ticari mal varlığına erişimi yeniden sağlandı. İran'ın anlaşma kurallarına uymaması durumunda yaptırımların yeniden devreye girmesi koşulu getirildi.



Anlaşmanın uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle görevli Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), şimdiye kadar İran'ın anlaşmanın tüm koşullarına uyduğunu saptamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ele geçirdiklerini söylediği çok gizli belgelere dayanarak, İran'ın nükleer silah üretimini uluslararası toplumdan daklayarak gizli çalışmalar yaptığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump da bu iddialara destek verdi.

