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Trump: Büyük bir öfke yaşıyor olsak da...

ABD Başkanı Donald Trump Las Vegas'ta düzenlenen kanlı saldırının ardından ilk kez konuştu.

Trump: Büyük bir öfke yaşıyor olsak da...

ABD Başkanı Donald Trump Las Vegas'ta düzenlenen kanlı saldırının ardından ilk kez konuştu.

02 Ekim 2017 Pazartesi 19:13
Trump: Büyük bir öfke yaşıyor olsak da...
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TRUMP şunları söyledi:

Yüzlerce vatandaşımız kayıplarının acısını yaşıyor. Onlara şunu söyleme istiyorum: sizler için dua ediyoruz. Tanrının size yardımcı olmasını diliyoruz.

Tanrı yas tutanların kalbinde yaşamaktadır. Yaralıların en kısa sürede iyileşmeleri için de dua ediyoruz.

Kayıplarımızın sonrasında bayrağımızın yarıya indirilmesi emrini verdim. Ve Çarşamba günü de burada kurbanların aileleri ve olaya ilk müdahale eden görevlilerle bir araya geleceğiz.

Bizi inancımız ailelerimiz ve ortak değerlerimiz birleştirmektedir.
Bu korkunç vahşet karşısında büyük bir öfke yaşıyor olsak da bizi tanımlayan şey öfke değil sevgidir.

Böyle durumlarda bir anlam arandığını görüyoruz. Ancak karanlık tek bir umut ışığı ile aydınlatılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump
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