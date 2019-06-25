Trump bu kez de Ronaldo'ya sardı

FUTBOLDA kadın-erkek sporcular arasındaki ücret dengesizliği tartışmasına ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Trump, The Hill gazetesine futboldaki ücret dengesizliği hakkında yaptığı açıklamalarda; "Bunun daha çok paranın nerede geldiği ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Ronaldo gibi süper yıldızlarınız varsa onlara çok fazla para ödemek zorundasınız. Ancak bu binlerce insanın ücretine denk düşüyor" ifadelerini kullandı.

Kadın futbolunu izlemeyi sevdiğini söyleyen Trump şöyle devam etti:

"Bu konuda herhangi bir pozisyon almadım. Duruma daha iyi bakmam gerekiyor."

Kadın ve erkek sporcular arasındaki ücret ayrımcılığı, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Kadınlar Dünya Kupası'ndaki en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Alex Morgan, Megan Rapino, Carli Lloyd ve Becky Sauerbrunn'ün başını çektiği 28 Amerikan Kadın Milli Takım oyuncusu, geçen Mart ayında ABD futbolundaki maaş dengesizliğe ile ilgili bir dava açmıştı.