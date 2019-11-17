Trump beklenmedik şekilde sağlık kontrolüne girdi
Cumartesi günü hastanede iki saat geçiren ABD lideri, "Fiziksel muayenem başladı. Her şey çok iyi, harika! Gelecek yıl tamamlanacak" mesajını paylaştı
DÜNYA 17.11.2019, 14:36
ABD Başkanı Donald Trump, askeri tıp merkezinde gerçekleşen sağlık kontrolünün ardından bir Twitter mesajı yazdı.
Walter Reed Medical Center'daki doktorlara övgüler düzen ABD lideri, "Fiziksel muayenem başladı. Her şey çok iyi, harika! Gelecek yıl tamamlanacak" dedi.
New York Times gazetesi, Trump'ın askeri tıp merkezinde Cumartesi günü iki saat geçirdiğini ve doktorların ABD liderini kontrol ettiğini bildirmişti. Beyaz Saray ise, kontrolün rutin olduğunu belirtmişti.
73 yaşındaki Trump'ın hastane ziyareti resmi programında yer almıyordu.
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