Trump açıkladı! ABD nükleer anlaşmadan çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la yaptığı uluslararası nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi. Kaynak ABD 'nin anlaşmanın bir parçası olarak feragat ettiği bütün yaptırımları eski haline getirmeye ve ek ekonomik cezalar koymaya hazırlandığını söyledi.