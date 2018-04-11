Trump, "72 Saat" dedi, Suriye hava sahası trafiği durdu

Suriye'deki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddialarına, başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin saldırı sinyalleri eşlik etmişti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump 72 saat içerisinde karar vereceğini açıklamıştı.

EASA'dan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de seyredecek uçaklar uyarılarak, "72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin ve/veya kruz füzelerinin ateşlenebileceği ve radyo haberleşme ekipmanlarında kesinti yaşanabileceği" bildirildi.

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Doğu Akdeniz'de seyredecek uçaklar için önümüzdeki 72 saat içinde seyir füzelerinin hareketliliği açısından güvenlik uyarısı yaptı.

SURİYE 'de Esad rejiminin kuşatması altındaki başkent Şam yakınlarındaki Duma'ya hafta sonu düzenlediği hava saldırısında kimyasal silah kullanıldığı şüphesinin yol açtığı gerilimin ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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