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Trump, "72 Saat" dedi, Suriye hava sahası trafiği durdu

ABD Başkanı Trump'ın 72 saat içerisinde askeri müdahale konusunda karar vereceğini söylemesinin ardından, sivil uçaklardan Suriye hava sahasını kullanmamaları istendi.

Trump, "72 Saat" dedi, Suriye hava sahası trafiği durdu

ABD Başkanı Trump'ın 72 saat içerisinde askeri müdahale konusunda karar vereceğini söylemesinin ardından, sivil uçaklardan Suriye hava sahasını kullanmamaları istendi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 09:02
Trump, "72 Saat" dedi, Suriye hava sahası trafiği durdu
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SURİYE'de Esad rejiminin kuşatması altındaki başkent Şam yakınlarındaki Duma'ya hafta sonu düzenlediği hava saldırısında kimyasal silah kullanıldığı şüphesinin yol açtığı gerilimin ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri müdahale sinyalinin ardından sivil uçaklardan Suriye hava sahasını kullanmamaları istendi.

HAVA SAHASI TRAFİĞİ DURDU

Suriye hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığı iddiasının ardından flightradar24.com sitesinde dikkat çeken bir görüntü oluştu.


UÇAKLARA 72 SAATLİK FÜZE UYARISI

 Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Doğu Akdeniz'de seyredecek uçaklar için önümüzdeki 72 saat içinde seyir füzelerinin hareketliliği açısından güvenlik uyarısı yaptı.

EASA'dan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de seyredecek uçaklar uyarılarak, "72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin ve/veya kruz füzelerinin ateşlenebileceği ve radyo haberleşme ekipmanlarında kesinti yaşanabileceği" bildirildi.

Uçaklar, söz konusu ihtimalleri dikkate almaları konusunda uyarıldı.

TRUMP, 72 SAAT İÇİNDE KARAR VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Suriye'deki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddialarına, başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin saldırı sinyalleri eşlik etmişti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump 72 saat içerisinde karar vereceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı TrumpSuriye Hava Sahası Trafiği
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