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Trump 1 buçuk yılda 3 bin yalan söylemiş

Gel de bu başkanın sözüne inan! Washington Post Gazetesi, Donald Trump’ın günde ortalama 6.5 kez yalan söylediğini belirledi.

Trump 1 buçuk yılda 3 bin yalan söylemiş

Gel de bu başkanın sözüne inan! Washington Post Gazetesi, Donald Trump’ın günde ortalama 6.5 kez yalan söylediğini belirledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:37
Trump 1 buçuk yılda 3 bin yalan söylemiş
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Washington Post Gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ipliğini pazara çıkardı. Gazete, 467 gündür ülkenin başında olan Trump'ın ne kadar yalan söylediğini hesapladı. Buna göre göreve geldiğinden beri Trump 3 bin kez “yanıltıcı” beyan verdi.

REKORU GÜNDE 53 YALAN

Trump, bu şekilde günde ortalama 6.5 kez yalan söylemiş oldu. Trump'ın en çok yalan söylediği gün ise 25 Temmuz 2017 olarak açıklandı. Ohio Eyaleti'ndeki bir mitingde konuşan Trump, tam 53 kez yanlış beyan verdi. Trump'ın en çok tekrarladığı yalan ise 98 kez ile “borsanın rekor kırdığı” beyanı. Gazete Obama döneminde borsanın daha hızlı yükseldiğini tespit etti.

DOKTORUNDAN ŞOK SUÇLAMA: SAHTE RAPOR YAZDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında söylediği bir yalanı da eski doktoru Harold Bornstein ortaya çıkardı. Bornstein, 2015 yılında hazırladığı sağlık raporunun, kendisine Trump tarafından dikte ettirildiğini iddia etti.
yayınlanan raporda, Trump'ın fiziksel gücü “sıradışı” olarak tanımlanıyor. Ayrıca Trump'ın test ve kan tahlilleri sonuçlarının “şaşılacak derecede mükemmel” olduğu belirtiliyor. Beyaz Saray, Bornstein'ın iddiasını yalanlamadı.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 13:45
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TrumpDonald TrumpYalanRekor
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