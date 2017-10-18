Tren istasyonunda skandal! '90 saniyelik bir çılgınlıktı'

İNGİLTERE'NİN başkenti Londra'da bir tren istasyonunda çevredekiler tuhaf bir olay fark etti. Duvarın dibinde bir adam ve bir kadın cinsel ilişkiye giriyordu. Önce olan biteni sessizce videoya kaydettiler. Ardından görüntüler internette hızla yayıldı.

Üstelik 23 yaşındaki Dominic Richardson'ı görüntüleri izleyen annesi teşhis etti. Oldukça utanç verici olayla ilgili genç adam polis merkezine alındı.

Çevreye rahatsızlık vermek suçundan sorgulanan genç, yaklaşık 12 saat boyunca yabancı bir kadınla içki içtiğini, ne yaptığının çok farkıda olmadığnı söyledi.

Dominic Richardson olayı "90 saniyelik bir çılgınlık" olarak yorumladı ve ekledi: Olduğumuz yerde insanların bulunduğunu farketmedik. Kendimize sakin bir yer seçtiğimizi zannettik" .

Genç adama yaptığı şey yüzünden 60 gün alkol yasağı getirildi. Olayın diğer tarafı olan gizemli kadın ise her yerde aranıyor.

40'lı yaşlarda olduğu bilinen kadının da cezasını çekmesi için polis ve İngiliz basını 'Bu kadını tanıyan varsa başvursun' ilanları yayınlıyor. Gizemli kadınsa henüz ortaya çıkmadı.