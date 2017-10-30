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Tren durağında görüntülenen anakonda, yolcuları dehşete düşürdü

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir tren istasyonu durağından aşağıya sarkan anakonda videosu, internette paylaşım rekorları kırdı

Tren durağında görüntülenen anakonda, yolcuları dehşete düşürdü

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir tren istasyonu durağından aşağıya sarkan anakonda videosu, internette paylaşım rekorları kırdı

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:28
Tren durağında görüntülenen anakonda, yolcuları dehşete düşürdü
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HİNDİSTAN'IN Mumbai kentinde yaşanan olay, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir tren istasyonu durağından aşağıya sarkan devasa yılanın videosu paylaşım rekorları kırarak gündeme oturdu. Görüntülerden bir anakonda olduğu düşünülen yılanın, demirlerden aşağıya doğru yavaşa hareket ettiği görülüyor.

DEMİRYOLLARI YALANLADI

Hindistan Demiryolları İdaresi ise  Mumbai'nin Dadar istasyonunda çekildiği iddia edilen görüntüleri yalanladı.

"Bu tür bir olay bize bildirilmedi." açıklamasını yapan Devlet Demiryolları görevlisi Nitin Bhogade, The Indian Express'e verdiği demeçte, "Mumbai'de hiçbir tren istasyonunda böyle bir olay kaydedilmedi." dedi.
 

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