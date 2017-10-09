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Transferi rekor kıran futbolcu, 4 escortla kapıştı: Paramı geri verin

İngiliz ekibi Watford'a 12.5 milyon pounda transfer olan Nijeryalı Isaac Success, alem yaptığı 4 kadından parasını geri isteyince olay çıktı, polis 21 yaşındaki futbolcuyu gözaltına aldı

Transferi rekor kıran futbolcu, 4 escortla kapıştı: Paramı geri verin

İngiliz ekibi Watford'a 12.5 milyon pounda transfer olan Nijeryalı Isaac Success, alem yaptığı 4 kadından parasını geri isteyince olay çıktı, polis 21 yaşındaki futbolcuyu gözaltına aldı

09 Ekim 2017 Pazartesi 09:38
Transferi rekor kıran futbolcu, 4 escortla kapıştı: Paramı geri verin
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PREMİER League ekiplerinden Watford'ın 21 yaşındaki Nijeryalı genç yıldızı Isaac Success, 2 bin Pound ödeyip bir otelde birlikte olduğu dört 'escort'tan parasını geri istedi; çıkan tartışmada Success gözaltına alındı. Escortların yaptığı açıklamalar ise olay yarattı.

The Sun'ın iletişime geçtiği 24 yaşındaki escort Alexis Domerge, "Bizi hırsızlıkla suçladı halbuki ona 90 dakika boyunca masaj yapmıştık. Bizimle birlikteyken iki şişe içki içti ve ne gerekiyorsa yaptık ancak istediği performansı sağlayamayınca sinirlendi. Biz ayrılmak isterken olay çıkardı. Hengamede yüzüm çizildi ve 600 Pound değerindeki ayakkabımın topuğu kırıldı. Aslına bakarsanız 100 Pound zarardayım" ifadelerini kullandı.

"BİZE NE KADAR ÇOK KAZANDIĞINDAN BAHSETTİ"

21 yaşındaki Success'i utangaç olarak tanımlayan Alexis, "Biraz içkiden sonra bize sürekli ne kadar çok kazandığından bahsetti" diye konuşurken genç futbolcunun temsilcisi iddiaları yalanladı ve oyuncunun adını bu olaydan bir an evvel temizlemek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Success, temmuz ayında  Granada'dan Watford'a rekor bonservis bedeli olan 12.5 milyon Pound'a transfer olmuştu.

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Son Güncelleme: 09.10.2017 09:40
Anahtar Kelimeler:
GranadaTHE SUNPolis
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