Traktörler kapıştı, tehlikeli yarış facia ile sonlandı

HİNDİSTAN'DA traktörlerin yarışı kazayla bitti. Traktörlerden biri kontrolden çıkarak devrilirken, römorkunda bulunan insanlar da yola savruldu.
O ANLAR AMATÖR KAMERAYA TAKILDI
Karşı şeride geçen traktör faciaya davetiye çıkartırken, o anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Kazada pek çok yaralı olduğu açıklandı.
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