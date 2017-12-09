Trafik magandası kamerada

TÜEKİYE'DE de zaman zaman görülen trafik magandaları, bu kez Brezilya'da sahneye çıktı.
TEHLİKELİ ANLAR
Goias eyaletinde çekilen görüntülerde, bir sürücünün motosikletin üzerine yatarak trafikte tehlikeli bir şekilde ilerlediği görülüyor.
Aynı yolda giden bir otomobilin içindekiler tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri, 24 yaşındaki trafik magandasını gözaltına aldı.
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