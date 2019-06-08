Toz fırtınası ve dolu vurdu: 26 ölü, 57 yaralı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletini vuran toz fırtınası, yağmur ve dolu, 26 kişinin hayatını kaybetmesine, 57 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yetkililer birçok kişinin çöken yapılar, devrilen ağaçlar, yıkılan duvar ve yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu