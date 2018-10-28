Toz fırtınası bine yakın kişiyi hastanelik etti

Irak’ı etkisi altına alan toz fırtınası nedeniyle yaklaşık bin kişi nefes darlığından dolayı hastanelere başvurdu.

Toz fırtınası bine yakın kişiyi hastanelik etti
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Irak'ı etkisi altına alan toz fırtınası yaklaşık bin kişiyi hastanelik etti. Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre çoğu Anbar vilayetinden olmak üzere yaklaşık bin kişinin nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, herhangi bir ölüm vakasının yaşanmadığını ancak boğulma vakalarının arttığını söyledi. Hastaneye kaldırılanların büyük bölümünün yaşlı, çocuk ve hastalardan oluştuğunu kaydeden sözcü, vatandaşları evlerinde kalmaya ve maske takmaya çağırdı.  

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