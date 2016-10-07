Tornado jetlerine uçuş yasağı

ALMAN ordusunun Tornado tipi keşif uçaklarına getirdiği uçuş yasağının nedenleri hakkında henüz yeterli bilgiye ulaşılamadı.

Alman Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, çarşamba günü bu uçaklara ait parçalardan birinde teknik arıza tespit edildiği belirtildi. Fakat ayrıntılı bilgi verilmedi.

Açıklamada, insanların tehlikeye atılmaması ve maddi zararın oluşmaması için elektronik sistemi ASST A3 tipi olan bütün Tornado uçaklarına uçuş yasağı getirildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca sorunun giderilmesi için çalışıldığı kaydedildi.



NATO misyonu kesintiye uğradı

Tornado keşif uçaklarına getirilen kalkış ve uçuş yasağı, IŞİD'e karşı yürütülen NATO misyonunda yer alan Alman birliklerini de etkiledi.

Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan altı Tornado pistte kaldı. Yaklaşık 250 Alman askerinin görev yaptığı İncirlik Üssü'nde Alman ordusuna ait bir adet yakıt ikmal uçağı bulunuyor. Bu uçakta arıza tespit edilmediği için yakıt ikmak görevine devam edildiği bildirildi.

İncirlik Üssü'nde bulunan Tornado'larda bu yılın başında da arıza tespit edilmişti. Kokpit kısmındaki aydınlatmalarda tespit edilen sorunun software'den kaynaklandığı belirlenmiş ve arıza giderilmişti.

Kaynak: Deutsche Welle





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