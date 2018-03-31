"Toprak Günü" katliamında bilanço ağırlaşıyor: 15 ölü

İSRAİL askerlerinin Filistinliler'in Toprak Günü yürüyüşüne müdahalesinde her geçen saat bilanço ağırlaşıyor, ölü sayısı 15'ye yükseldi. 500'de yaralı bulunuyor.
ABLUKAYI KIRMA YÜRÜYÜŞÜNE SERT MÜDAHALE
Filistinliler, 1976 yılında İsrail güçlerinin ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin yıl dönümü olan 30 Mart Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail sınırında "Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü" düzenledi.
"KAPALI ASKERİ BÖLGE" İLAN EDİLDİ
Yürüyüş başladığı sırada Gazze sınırı İsrail tarafından "kapalı askeri bölge" ilan edildi.
AĞIR BİLANÇO: 15 ÖLÜ, 500 YARALI
İsrail askerlerinin gerçek mermilerle sert bir şekilde müdahale ettiği gösteride 15 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 500 Filistinli'nin ise yaralandığı bildirildi. İsrail medyasında, İsrail hükümetinin düzenlenecek yürüyüş için Filistin'i uyardığı ve İsrail güvenlik güçlerini harekete geçireceği yönünde haberlere yer verilmişti.
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