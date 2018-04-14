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Tomahawk füzesinin özellikleri nelerdir? Tomahawk füzesinin maliyeti

ABD Başkanı Trump, Suriye'yi vurma emri verdi. ABD, Tomahawk füzeleri ile saldırı başladı. 'Kızılderili baltası' anlamına gelen Tomahawk füzeleri daha önce Afganistan, Irak ve Libya'da da kullanılmıştı. İşte Tomahawk'ın özellikleri

Tomahawk füzesinin özellikleri nelerdir? Tomahawk füzesinin maliyeti

ABD Başkanı Trump, Suriye'yi vurma emri verdi. ABD, Tomahawk füzeleri ile saldırı başladı. 'Kızılderili baltası' anlamına gelen Tomahawk füzeleri daha önce Afganistan, Irak ve Libya'da da kullanılmıştı. İşte Tomahawk'ın özellikleri

14 Nisan 2018 Cumartesi 08:00
Tomahawk füzesinin özellikleri nelerdir? Tomahawk füzesinin maliyeti
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KIZILDERİLİLERİN kullandığı savaş baltasına verilen ad olan “Tomahawk”ın, ABD Ordusu’ndaki manası ise, hava şartları ne olursa olsun, gece ve gündüz kullanılabilen, denizaltı, deniz ve hava platformlarından atılabilen 1104 km menzilli “cruise” (seyir) füzesi.

TOMAHAWK FÜZESİ NEDİR?

“Cruise” sınıfı füzelere ise bu ad, ses hızının altında uçmalarına rağmen çok uzun menzillere ulaşabilmeleri nedeniyle yakıştırılıyor.

Arazinin üzerinden alçak irtifada uçması ve düşük radar izi veren dizaynı sayesinde tespit edilmesi oldukça güç olan Tomahawklar, küresel konumlama sistemi (GPS), dijital arazi eşleme ve karşılaştırma sistemi (DSMAC), varış zamanı kontrol ünitesi ve geliştirilmiş turbo motordan oluşuyor.

Kara hedeflerine karşı kullanılan füze, genellikle hava savunma ve haberleşme tesislerine karşı kullanılıyor. Arazi izlerini karşılaştırarak hedefine kilitlenen sistem, hafızasında bulunan referans haritayı, üzerinde seyir halinde olduğu arazi ile karşılaştırıp kendi konumunu belirliyor. Son aşamada güdümleme ise, DSMAC sistemi tarafından hedefin resmini hafızadaki eşiyle karşılaştırılarak yapılıyor.

DONANMA'NIN UZUN MENZİLLİ SALDIRILARDA TERCİHİ TOMAHAWK

Donanmanın uzun menzilli saldırı ihtiyaçlarına tek başına cevap veren Tomahawk’ların, yer aldığı operasyonel çevre ve görev tanımı da gelişen teknolojiye paralel olarak hızla değişiyor.

Önceleri, yeri belirlenmiş ve hareketsiz hedeflere karşı kullanılan füzeler, hızla değişen harekat ihtiyaçları çerçevesinde, bölgesel krizler patlak verdiğinde, ordunun her biriminden kuvvetlerin ilk etapta kullandığı silahlar olarak öne çıkıyor.

Düşman hava savunmasının bastırılması dışında, elektrik santralleri, komuta-kontrol binaları ve silah üretim tesisleri gibi birincil öneme sahip hedeflere karşı kullanılmaya da başlanan Tomahawklar, maliyetine oranla etkin olmaları sebebiyle de tercih ediliyor. Amerikan stratejik çıkarları doğrultusunda Birleştirilmiş Kumanda Merkezi’nde geliştirilen harekat planına uygun olarak belirlenen görev, Ulusal Görüntüleme ve Haritalama Teşkilatı (NIMA) tarafından sağlanan verilerin desteğiyle analiz ediliyor ve hedef tespiti yapılıyor.

TOMAHAWK FÜZESİNİN MALİYETİ NE KADAR?

ABD Savunma Bakanlığı'nın yıllık bütçesi incelendiğinde, tek bir Tomahawk füzesinin maliyetinin 1.59 milyon dolar (Yaklaşık 6 milyon lira) olduğu görülüyor. 

Tomahawklar, ABD dışında sadece İngiliz Ordusu’nda kullanılıyor.
 
SAVAŞ ALANINDAKİ PERFORMANSI

1991’deki Çol Fırtınası Operasyonu’nda oldukça yoğun olarak kullanılan füzeler, Ocak ve Haziran 1993’te Irak’ta tekrar, 1995’te Bosna’da ve bir yıl sonra yine Irak’ta olmak üzere bir çok defa kullanıldı. Bu beş harekatta toplam 400 füze atıldı.

Yaklaşık 150 tane Tomahawk fırlatma kabiliyetine sahip gemi ve denizaltısı bulunan ABD Donanması’nın raporlarına göre, Çöl Fırtınası Operasyonu sırasında 297 kez füze atmaya teşebbüs edildi. Başarıyla fırlatılan 290 füzeden ise 242’si hedeflerine isabet kaydettiler.

Ancak, aralıksız devam eden modernizasyon gayretleri sonucu arttırılmış vuruş kabiliyeti ve GPS güdümleme sistemi ile kullanılmaya başlamasından bu yana, Tomahawklar yüzde 90’lık vuruş yüzdesine ulaşmayı başardılar.

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Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpSuriyeTomahawkFüze
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