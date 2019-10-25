TIR'ın içinde bulunan 39 cesetin gizemi ortaya çıktı!

ESSEX polisi, yaptığı açıklamada TIR'da cansız halde bulunanların 31'inin erkek, 8'inin kadın olduğunu, tüm kurbanların Çin vatandaşı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, soruşturmaya katkı sağlamak için harekete geçtiklerini duyurdu.İsmi Mo Robinson olarak açıklanan Kuzey İrlandalı şoförünse limandan aldığı konteynerde ne olduğunu bilmediği, Waterglade'e vardığında cesetleri fark edip ambulans çağırdığı tahmin ediliyor.Mo Robinson verdiği ilk ifadede, dorsedeki cansız bedenleri gördüğünde baygınlık geçirdiğini ve ardından acil durum hattını aradığını belirtti.25 yaşındaki sürücünün Kuzey İrlanda'da yaşayan ailesi, oğullarına destek vermek için İngiltere'ye geldi.Mo Robinson'un arkadaşı, "Mo'yu yıllardır tanırım. O dünyadaki en iyi insandır ve cömert biridir. O bunu yapacak biri değil. Dorsenin içinde ne olduğunu bile bilmiyordur." dedi.5 yıldır kamyon şoförlüğü yapan Robinson ve kuaför olan hamile sevgilisinin ise ikiz bebek bekledikleri ortaya çıktı.Olaya ilişkin konuşan polis yetkilisi, "Yaşamını yitirenlerin iyi bir ülkede gelecek ümitleri vardı." dedi.Polisin değerlendirdiği ihtimaller arasında bu kişilerin insan kaçakçılığı çeteleri tarafından adeta modern köle gibi manikür dükkanlarına, genelevlere, masaj salonlarına ve restoranlara satılması da var.Bu durumun İngiltere'nin her bölgesinde görüldüğü belirtiliyor. Devon ve Cornwall Emniyet müdürü Shaun Sawyer, günümüzde modern kölelik ve insan kaçakçılığı çetelerinin müşkül durumdaki kaçak göçmenleri 'en kolay hedef' olarak gördüklerini belirtti.Daha iyi yaşam şartları İngiltere'ye yasa dışı yollarla girmek isteyenlerden 30 bin sterline kadar para talep edildiği biliniyor. Umuda yolculuk için Çin'den Avrupa'ya yola çıkanlar genellikle ülkenin Fujian bölgesinden geliyor.İşsizlik oranının çok yüksek ve yatırımların yok sayılacak kadar az olduğu Fujian'da umuda yolculuk oldukça normal görülüyor. İngiliz basını; vücut ısısını tespit eden termal kameraları yanıltmak için insan kaçakçılarının gümrük noktalarından geçerken TIR kasalarındaki dondurucuyu açtığını, ölümlerin de bu sırada meydana geldiğini yazdı. -25 dereceye kadar soğuyan kasalarda birkaç dakikadan fazla hayatta kalınamayacağı belirtildi