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Tillerson'dan flaş "istifa" açıklaması: Başkan'a olan bağlılığım...

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, son günlerde hakkında çıkan "istifa edecek" haberlerinin doğru olmadığını ve görevine devam ettiğini açıkladı

Tillerson'dan flaş "istifa" açıklaması: Başkan'a olan bağlılığım...

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, son günlerde hakkında çıkan "istifa edecek" haberlerinin doğru olmadığını ve görevine devam ettiğini açıkladı

04 Ekim 2017 Çarşamba 19:31
Tillerson'dan flaş "istifa" açıklaması: Başkan'a olan bağlılığım...
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, hakkında çıkan  istifa haberlerini yalanlayarak, görevinin başında olduğunu bildirdi. 
  
Amerikan medyasında son günlerde hakkında çıkan "istifa edecek"  haberlerine tepki gösteren Tillerson, "Başkan'a olan bağlılığım güçlüdür. Başkan Yardımcısı da görevimde kalmam konusunda beni ikna etmeye hiçbir zaman çalışmadı.  Çünkü bu görevi bırakmayı hiç düşünmedim." dedi.
 
Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika tercihleri  konusunda kendisiyle ortak vizyon paylaştığını ve buna uygun şekilde görevine  devam edeceğini vurguladı.
 
Bakanlık görevini benimsediğini anlatan Tillerson, her şeyi bir ekip  halinde yaptıklarını ve aynı ekiple çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerine  dikkati çekti.
 
Trump hakkında "O, zeki biri ve ülkesini seviyor. Amerikan halkını ve  Amerika'yı ilk sıraya koyuyor. Yaptığı her işte sonuç bekliyor."  değerlendirmesinde bulanan Tillerson, medyada çıkan "Trump'la aralarının kötü  olduğu" yorumlarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
 
Tillerson, "moron" iddiasını ciddiye almadı
 
Öte yandan Tillerson, Amerikan NBC kanalında bugün yer alan ve Trump için "moron" ifadesini kullandığı iddiasını içeren haberin sorulması üzerine,  "Benim geldiğim yerde böyle değersiz şeylerle uğraşmayız. Yönetimi bölme amacı  güden bu tür çabaların bir parçası olmayacağım." yanıtını verdi.
 
Trump'tan NBC'ye cevap
 
ABD Başkanı Trump da Amerikan NBC kanalında çıkan haberle ilgili  olarak Twitter'dan açıklama yaptı.
 
Trump, "NBC News, Bakan Tillerson ve Başkan Yardımcısı Pence  tarafından tamamen yalanlandı. Bu yalan bir haber. Amerika'dan özür dilemeliler."  ifadelerini kullandı.
 
İstifa edeceği yönünde son günlerde Amerikan medyasında çıkan  haberlere daha önce de yanıt veren Tillerson, görevinin başında olduğu  açıklamasını yapmıştı. Tillerson'ın birkaç gün önce gerçekleştirdiği Çin  seyahatinde Çinli liderlerle Kuzey Kore'yi görüştüğü bir esnada Trump,  "Tillerson'ın Kuzey Kore konusunda zamanını boşa harcadığı" değerlendirmesinde  bulunmuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
TillersonIstifa
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