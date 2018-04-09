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Ticaret savaşları işine yaradı! Avrupa'nın en zengin insanı oldu

Ticaret savaşlarının yarattığı endişeler en çok lüks perakendeci Louis Vuitton'un patronu Bernard Arnault'a yaradı. Arnault servetiyle Zara'nın patronu Ortega'yı geride bıraktı

Ticaret savaşları işine yaradı! Avrupa'nın en zengin insanı oldu

Ticaret savaşlarının yarattığı endişeler en çok lüks perakendeci Louis Vuitton'un patronu Bernard Arnault'a yaradı. Arnault servetiyle Zara'nın patronu Ortega'yı geride bıraktı

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:48
Ticaret savaşları işine yaradı! Avrupa'nın en zengin insanı oldu
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DÜNYA piyasaları ticaret savaşları endişeleri ile dalgalı bir haftayı geride bırakırken, tuttukları hisse senetleri dolayısıyla zenginlerin servetlerinde de dalgalanma kaydedildi. Lüks perakende devi LVMH'nin patronu Fransız Bernard Arnault, Christian Dior hisselerinin rekor seviyeye çıkmasının ardından Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 70,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi oldu.

ZARA'NIN PATRONUNU GERİDE BIRAKTI

Arnault, Zara'nın patronu İspanyol Amancio Ortega'yı geride bıraktı. Böylelikle Avrupa'nın en zengini unvanını aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret SavaşlarıLouis VuittonBernard Arnault
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