Ticaret savaşları işine yaradı! Avrupa'nın en zengin insanı oldu

DÜNYA piyasaları ticaret savaşları endişeleri ile dalgalı bir haftayı geride bırakırken, tuttukları hisse senetleri dolayısıyla zenginlerin servetlerinde de dalgalanma kaydedildi. Lüks perakende devi LVMH'nin patronu Fransız Bernard Arnault, Christian Dior hisselerinin rekor seviyeye çıkmasının ardından Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 70,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi oldu.
ZARA'NIN PATRONUNU GERİDE BIRAKTI
Arnault, Zara'nın patronu İspanyol Amancio Ortega'yı geride bıraktı. Böylelikle Avrupa'nın en zengini unvanını aldı.
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