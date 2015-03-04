THY uçağında dehşet anları: 1 yolcu yaralı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Katmandu seferini yapan yolcu uçağı Katmandu havalimanına inerken pistten çıktı. Olayda bir yolcu yaralandı.





Türk Hava Yolları'nın Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dün akşam saat 20.25 sıralarında 224 yolcu ve 11 mürettebatla Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. TC-JOC kuyruk tescilli ve TK-726 sefer sayılı uçak, Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuwan Havalimanı'na inişinden kısa bir süre sonra pistten çıktı. Kazada bir yolcu hafif yaralanarak hastaneye sevk edilirken, uçaktaki diğer yolcular tahliye edilip terminale alındı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

Associated Press, pistin iki gün süren şiddetli yağmur nedeniyle kaygan olduğunu ve olay anında yoğun sis görüldüğünü bildirdi. Çime saplanan uçakta ciddi hasar oluştu. İKİNCİ DENEMEDE İNDİ

DHA'nın haberine göre, geçtiğimiz yıl 7 Mayıs'ta THY filosuna katılan "Göbeklitepe" adlı THY uçağı, 6 saat 45 dakika süren yolculuktan sonra Katmandu havalimanına yaklaştı.

THY uçağının pilotunun, pisti kaplayan yoğun sis nedeniyle iniş için yaptığı ilk denemeden vazgeçtiği belirtildi. İlk denemeden vazgeçen kaptan pilot Levent Bilir, ikinci deneme için havada 15 dakika tur attı. İkinci denemede piste teker koyan Airbus A330 tipi uçak bir anda yan taraftaki toprak araziye çıktı. Ancak olay sırasında soğukkanlılığını kaybetmeyen pilotlar yaptıkları anonsla yolcuları sakinleştirdi ve uçaktan tahliyenin şişme kaydıraklarla yapılacağını söyledi. Kaptan pilot Bilir'in bu anonsu üzerine yolcular kaydırakların açıldığı tehlike çıkış kapısına yöneldiler ve uçaktan kısa sürede tahliye edildiler. Tahliye sırasında, yolculardan biri dengesini kaybederek düştü ve yaralandı.



"İNİŞ İZNİ ALMIŞTI" "İNİŞ İZNİ ALMIŞTI"

Associated Press de THY uçağının, Nepal'deki tek uluslararası havalimanı olan Tribhuwan Havalimanı'na inmeden önce havada bir süre tur attığını duyurdu. AFP'nin haberine göre, havalimanı sözcüsü Purna Prasad Chudal said, pilotun ilk denemesinde pisti geçtiğini, ikinci denemesinde ise uçağın pistten çıktığını söyledi. AFP'ye konuşan Chudal, "Uçak, iniş izni almıştı. Sis varken de görüş mesafesi yeterliydi... Bunun nasıl olduğundan emin değiliz" dedi. Chudal, kazaya ilişkin inceleme başlatılıp, pilotun olayla ilgili bilgisine başvurulacağını belirtti.





Kazanın ardından havalimanı sabah saatlerinde uçuşa kapatıldı.

THY: OLAYI İNCELEYECEĞİZ

THY'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk Hava Yolları'nın A330-300 tip 223+1 yolcu ve 11 mürettebat taşıyan TK 726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçağı Katmandu'ya iniş yaptıktan sonra pisten çıkmıştır. Yolcularımız ve uçuş ekibimiz güvenli bir şekilde tahliye edilerek terminale alınmıştır. Olayda bir yolcumuz hafif yaralanmış olup hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Uçağın bulunduğu bölgeden çekilmesi için gerekli tedbirler alınmış ve çalışma başlatılmıştır. Olayın nasıl meydana geldiği yapılacak teknik incelemeyle belirlenecektir."