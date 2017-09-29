THY'den son dakika Kuzey Irak açıklaması!

THY'nin bugün saat 12.10'da yapması gereken Süleymaniye seferi iptal edildi.
Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğundan Erbil ve Süleymaniye’ye yapılan uçuşlar ile ilgili uyarı yapılmıştı.
Uyarıda, Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı karar hatırlatılarak Cuma günü saat 18.00’den itibaren Türkiye’den söz konusu iki kentte karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtilmişti.
İşte o açıklama:
“Bu durumda, Türk Hava Yolları, AtlasGlobal ve Pegasus tarafından ülkemizden Erbil ve Süleymaniye’ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin anılan tarihten itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olamayacaktır. Anılan tarih ve saate kadar sözkonusu hatlarda gerçekleştirecek uçuşların kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın seyehat planlamalarında keyfiyeti göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.”
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.