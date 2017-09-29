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THY'den son dakika Kuzey Irak açıklaması!

THY'nin bugün saat 12.10'da yapması gereken Süleymaniye seferi iptal edildi

THY'den son dakika Kuzey Irak açıklaması!

THY'nin bugün saat 12.10'da yapması gereken Süleymaniye seferi iptal edildi

29 Eylül 2017 Cuma 13:26
THY'den son dakika Kuzey Irak açıklaması!
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THY'nin bugün saat 12.10'da yapması gereken Süleymaniye seferi iptal edildi. 
 
Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğundan Erbil ve Süleymaniye’ye yapılan uçuşlar ile ilgili uyarı yapılmıştı.
 
Uyarıda, Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı karar hatırlatılarak Cuma günü saat 18.00’den itibaren Türkiye’den söz konusu iki kentte karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtilmişti.
 
İşte o açıklama:
 
“Bu durumda, Türk Hava Yolları, AtlasGlobal ve Pegasus tarafından ülkemizden Erbil ve Süleymaniye’ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin anılan tarihten itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olamayacaktır. Anılan tarih ve saate kadar sözkonusu hatlarda gerçekleştirecek uçuşların kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın seyehat planlamalarında keyfiyeti göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.”

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Anahtar Kelimeler:
THYSüleymaniyeIrak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
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