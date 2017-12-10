Tezgahtan elma çalarken yakalanan komutan görevden uzaklaştırıldı

BATI Şeria'da bulunan Hebron kentinde, İsrailli bir komutanın Filistinliler ile yaşanan bir çatışmadan sonra pazarda bulunan bir tezgahtan elma çaldığı anlara ait görüntünün ortaya çıkmasından sonra yapılan soruşturmadan sorna elmayı çalan İsrailli komutan görevden uzaklaştırıldı.

TEZGAH SAHİPSİZDİ

Amerika'nın Kudüs'ü başkent olarak tanımasından sorna çıkan olayları bastırmak için görevlendirilen askeri bölüğün komutanı, pazarda buluna sahibinin terk ettiği tezgahtan, Filistinlilerin kendisini videoya aldığından habersiz üç elma alıp yanında bulunan iki arkadaşına verdi.

Videonun internet üzerinden yayınlanmasından hemen sonra İsrail ordusu, o görüntüler ile ilgili soruşturma başlattı. İsrail ordu sözcüsü, komutanın yaptığının kabul edilemez olduğunu, görevden uzaklaştırılan komutanın kısa süre içinde disiplin cezasına çarptırıacağını söyledi.